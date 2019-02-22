Кроссовер FAW Besturn X40 могут начать собирать в Калининграде

Китайская компания FAW планирует начать производство своего нового компактного кроссовера Besturn X40 уже в апреле-мае текущего года. Согласно информации, опубликованной пресс-офисом бренда из «Поднебесной», выпуск автомобиля могут наладить на предприятии «Автотор», расположенном в Калининграде. При этом окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Новый FAW Besturn X40 для нашей страны должен получить под капот 1,6-литровый бензиновый мотор на 108 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 6-диапазонной автоматической коробкой передач фирмы Aisin.

На российском авторынке новинка должна навязать конкуренцию своим землякам в данном сегменте, таким как Changan CS35 и Chery Tiggo 3.