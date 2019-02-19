Кроссовер Audi Q8 получил новые двигатели

Ингольштадтская Audi расширила список моторов для своего флагманского кроссовера Q8 на европейском авторынке. В линейку двигателей этой модели вошли новый бензиновый и дизельный агрегат.

Речь идет о 3-литровом моторе TFSI и 3-литровом TDI. Мощность первого составляет 340 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента. С этим агрегатом Q8 разгоняется с места до первой «сотни» за 5,9-секунды.

Что касается дизеля, то он развивает 231 лошадиную силу при тех же 500 Нм вращающего момента. Этот агрегат, работающий на «тяжелом топливе» разгоняется с места до 100 км/ч за 7,1-секунды.

Связку новым моторам составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система фирменного полного привода Quattro.

Стоимость Q8 45 TDI начинается от 73 тысяч 300 евро, в то время как за Q8 55 TFSI просят минимум 76 тысяч 300 евро.