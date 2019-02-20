Кросс-купе Skoda может получить необычный дизайн интерьера

Дебют электропаркетника модели Vision iV должен состояться в рамках автосалона в Женеве. Сообщается, что новинка получит принципиально новый интерьер, который нехарактерен для бренда.

Внешний вид кросскупе компания Skoda рассекретила ещё несколько дней назад, а теперь в сети появились официальные изображения интерьера новинки. Если внешний вид модели сильно отличается от концептуального варианта, который был представлен ранее, то внутри отличия можно уловить лишь в некоторых деталях.

В первую очередь в глаза бросается оригинальная двухуровневая передняя панель, при этом центральный тоннель полностью отсутствует. Тачскрин системы мультимедиа словно парит над панелью, а для приборной доски был оборудован отдельный дисплей. На рулевом колесе теперь располагается не брендовый значок, а эмблема с названием модели.

Новые кроссоверы будут построены на платформе МЕВ, которая была создана специально для розеточных авто компанией Volkswagen. Пока что не сообщается, какие технические характеристики будут у автомобиля. Напомним, что концептуальная модификация имела электроустановку с отдачей в 306 лошадиных сил, а на одном заряде батареи могла проехать до 500 километров.