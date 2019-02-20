Корейский Genesis обновил лимузин G90

Корейская премиальная марка Genesis, принадлежащая концерну Hyundai, представила удлиненную версию рестайлингового флагмана G90. Четырехдверка будет официально представлена на мартовском автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

С обновлением корейский лимузин обзавелся увеличенной решеткой радиатора, новыми воздухозаборниками, модернизированной оптикой, новыми фонарями и рядом других небольших доработок.

Удлиненная версия с приставкой L (Limousine) отличается от стандартной модели удлинённым на 290 мм кузовом.

Под капотом обновленного G90 Limousine установлен 5-литровый атмосферный мотор V8, выдающий 425 лошадиных сил. Связку двигателю составляет 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.

Стоимость удлиненного Genesis G90 начинается в Корее с отметки в 155 миллионов 100 тысяч вон или 9 миллионов 100 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.