Компания Geely переманила дизайнера Jaguar и Aston Martin

Китайская автомобильная компания Geely продолжает расширять штат своих сотрудников специалистами мирового уровня.

На днях стало известно, что в Великобритании открылся центр Geely Design UK, который в скором времени начнет набирать сотрудников. Дизайнерский штаб займется созданием внешнего облика моделей марок Geely, Lynk&Co, Proton, Lotus и LEVC.

Возглавит центр Уэйн Берджес, который ранее трудился в Astin Martin, а также Jaguar. Именно этот специалист занимался созданием дизайна таких культовых моделей «Астона», как DB9 и Vantage.

Подчиняться Берджес будет напрямую вице-президенту Geely по дизайну Питеру Хорбери.