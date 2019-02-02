Kia Rio X-Line получил клиренс, сравнимый с кроссоверами

Компания Kia начала продажи на российском авторынке «вседорожного» хэтчбека Rio X-Line, отличающегося от предшественника более высоким клиренсом. В зависимости от размерности колес дорожный просвет нового Rio X-Line вырос на 20-25 мм (до 190-195 мм), что теперь соответствует показателям клиренса кроссоверов в модельной линейке «Киа».

Увеличение клиренса модели Rio X-Line в России произошло в рамках глобальной стратегии южнокорейского автопроизводителя по предложению максимально адаптированных моделей для каждого рынка.

Как сообщила пресс-служба Kia, компания выявила запрос на увеличение дорожного просвета данной модели от российских покупателей и постаралась его выполнить, несмотря на то, что это потребовало изменения геометрии подвески и подбора новых компонентов.

Стоимость обновленного Rio X-Line составляет от 874 тысяч рублей до 1 миллиона 124 тысяч 900 рублей.