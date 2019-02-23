Kia Cerato для Китая получил сверхэкономичную версию

Компания Kia готовит к выводу на китайский авторынок сверхэкономичную версию седана C-класса – Cerato, который в «Поднебесной» продается под названием K3.

Новая генерация бюджетной версии этой 4-дверки получила видоизмененный дизайн и называется Kia K3 PHEV. Шпионские фото новинки опубликовал портал Autohome.

Визуально гибридный седан отличается от стандартного K3 рисунком задних фонарей.

В качестве силовой установки для новинки выступит гибридный агрегат, состоящий из 1,6-литрового бензинового мотора, электрического двигателя и батарей. Суммарная мощность этого комплекта составляет 160 лошадиных сил. Заявленный расход топлива этой модели составляет 3,4-литра на 100 километров.

Продажи новинки стартуют в КНР уже в июне этого года.

Напомним, что на российском авторынке седан Kia Cerato продается с 1,6- и 2-литровым атмосферными моторами на 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 1 миллион 71 тысячу рублей.