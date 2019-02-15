Kia Ceed получит две крутые версии в России

В базе Росстандарта появился сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на две новые модели семейства Kia Ceed, которые в скором времени могут выйти на российский авторынок. Речь идет о модификации Ceed GT и кузовe шутинг-брейк ProCeed.

Согласно информации, заявленной в документе, Ceed GT в случае выхода на российский рынок будет комплектоваться 1,6-литровым турбированным мотором, выдающим 200 лошадиных сил мощности, пару которому составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Что касается версии ProCeed, то она будет отличаться от обычного универсала более спортивным дизайном, а в моторную линейку получит: 1,4-литровый агрегат на 140 «сил» и уже упомянутый 1,6-литровый 200-сильный турбодвигатель. Обе версии в качестве трансмиссии задействуют 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что на сегодняшний день семейство Ceed представлено в России хэтчбеком по цене от 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей и универсалом по стоимости от 1 миллиона 84 тысяч 900 рублей.

UPD: Российский офис компании «Киа» подтвердил планы по выходу на рынок модели Kia ProCeed, которая появится во втором квартале 2019 года, однако решение о продаже хэтчбека в версии GT пока не принято. В настоящий момент выводить этот автомобиль в реализацию в стране не планируется, говорится в официальном пресс-релизе, полученном Daily-Motor.Ru.