Как могли обновить «Ниву» в 2009 году. Несостоявшийся рестайлинг

Тот факт, что «АвтоВАЗ» кардинально не обновлял дизайн своего самого популярного внедорожника Lada 4×4 с момента его выпуска в продажу, беспокоит многих. Но так было не всегда, «вазовцы» планировали глубокий рестайлинг «Нивы», результаты которого должны были встать на конвейер в 2009 году.

Обновленная машина должна была получить к своему названию приставку «М» –ВАЗ-21214М.

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, рестайлинговая «Нива» могла получить оригинальные передние крылья, пластиковые бамперы, накладки на колесные арки и пороги, а также индивидуальную радиаторную решетку, рейлинги на крыше, пластиковый воздухозаборник на капоте, а также самое главное – блок-фары, объединяющие ближний, дальний свет и подфарники.

К сожалению, до конвейера проект обновленной Lada 4×4 так и не добрался. Причиной тому стал экономический кризис, грянувший в 2008-2009 годах и заставивший «АвтоВАЗ» пересмотреть все свои планы.

Несмотря на финансовые проблемы в 2009 году «Нива» все таки обновилась, но только технически. В частности в конструкции задней подвески были внедрены улучшения, а также появились новые тормоза и сцепление, а ГУР стал доступен для всех комплектаций, пишет Wroom.

Напомним, что производство внедорожника Lada 4×4 («Нива») ведется с 1977 года. За это время «АвтоВАЗ» выпустил более 2 миллионов единиц этой модели.