Как красят Mercedes-Maybach показали на видео

Пресс-служба компании Mercedes-Benz опубликовала видеоролик, на котором устранения недостатков покраски премиального немецкого лимузина Mercedes-Maybach S600 Pullman.

На покраску одной такой машины специалисты центра Topaz тратят порядка 100 часов.

Выложенный в Сеть 7-минутный ролик демонстрирует пятый уровень покраски роскошных автомобилей, таких как S600 Pullman.

Целью специалистов Topaz стало устранение так называемой «апельсиновой корки», являющейся недостатком краски, которая недопустима в машинах такого класса. Стоимость этой машины, например, составляет 600 тысяч долларов или почти 40 миллионов рублей.