Кабриолет Lada Niva продали за 5 тысяч долларов

Уникальный автомобиль, созданный на базе внедорожника Lada Niva (ВАЗ-2121), на днях был продан на сайте Bringatrailer. Покупатель отдал за него 5 тысяч 300 долларов.

Уникальность машины заключается в том, что она представляет собой кабриолет. Автомобиль создан на базе внедорожника Lada Niva 1989 года выпуска и был доработан итальянской компанией Giallo Exploit.

Для превращения внедорожника «Нива» в кабриолет итальянцы срезали задние стойки машины, установили дуги безопасности, а также специальную багажную дверь плюс усилили кузов и установили съемный тент с пластиковыми окнами.

Согласно информации, заявленной в объявлении о продаже этой машины, пробег кабриолета «Нива» составляет 75 тысяч километров, а перед тем, как его выставить на аукцион, кузов автомобиля был перекрашен.

Приводит в движение кабриолет Lada Niva стоковый 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей в 76 лошадиных сил, сочетающимся с 4-скоростной МКПП и раздаточной трансмиссией.