Jaguar XE после рестайлинга лишился механической трансмиссии

Сегодня в сети были опубликованы подробности про обновлённый автомобиль Jaguar XE.

Напомним, что впервые эта четырёхдверка поступила на рынок 4 года назад. Наибольшую популярность модель заслужила два года спустя, тогда в рамках Старого света было распродано более 24 тысяч экземпляров таких авто. Затем спрос постепенно стал опускаться, тогда как продажи прямых конкурентов, напротив, подниматься. Вероятнее всего именно поэтому производитель решил провести рестайлинг, хотя многие аналитики полагали, что целесообразнее было бы представить принципиально новую модель.

Внешне авто отличается от актуальной спецификации новой формой бамперов, оригинальными фонарями со светодиодами, современной цифровой приборной доской и развлекательно-информационной системой, оснащённой двумя тачскринами.

Что касается технических характеристик, то здесь производитель решил оставить лишь самые удачные сочетания. В частности, было решено отказаться не только от компрессорного двигателя V6, но и от механической коробки передач. В итоге автомобиль в будущем году поступит в продажу только с бензиновым мотором на 250 и 300 лошадей, и с дизельным мотором на 180 лошадей. Остальные 3 двигателя будут отправлены в «отставку». Все силовые агрегаты взаимодействуют с коробкой автомат на 8 ступеней.

Стартовая цена была увеличена до 2 миллионов 927 тысяч рублей. Когда именно обновлённый седан появится в России, пока неизвестно. Актуальная спецификация не пользуется у нас большим спросом, так как в прошлом году её приобрели всего 216 автомобилистов, и это на треть меньше, чем годом ранее.