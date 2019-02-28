Известны обновлённые сроки строительства ЦКАД

В ближайшее время Правительство Российской Федерации планирует опубликовать постановление, регламентирующее обновлённые сроки строительства ЦКАДа. Об этом сообщил представитель Автодора.

Отметим, что Вячеслав Петушенко всего несколько недель назад занял место руководителя профильного ведомства, так как его предшественник был уволен именно за срыв строительства этой скандально известной дороги.

Напомним, что в первоначальной документации говорилось о том, что дорога будет полностью готова и сдана в эксплуатацию уже к концу прошлого или началу текущего года. Однако, в процессе проведения проверок были выявлены десятки нарушений, в результате чего чиновникам пришлось пересмотреть сроки завершения строительства.

Так, сообщается что 1, 3, и 5 комплексы будут готовы в следующем году, тогда как для завершения работ на четвёртом потребуется ещё на один год больше. Отметим, что общая стоимость проекта составляет 313 миллиардов рублей.