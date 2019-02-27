Известны новые подробности Honda Pilot для РФ

Компания Honda готовится вывести свой автомобиль модели Pilot на отечественный рынок в рестайлинговой версии, подразумевающей восьмиместный салон.

Внешне новинку отличает от прошлой модификации видоизмененный передний бампер, радиаторная решётка с хромированным покрытием, элегантные диски с оригинальным дизайном и прочие мелочи. Представители марки сообщили, что вне зависимости от комплектации россияне получат машину со встроенной светодиодной техникой, которая будет установлена даже в противотуманки.

Кроме того, стало известно о том, что под капотом автомобиля будет работать двигатель объёмом в 3 литра с мощностью в 249 лошадиных сил. Что касается комплектации, то их в продаже будет всего 3.

Первая носит название Lifestyle и за неё придётся заплатить от 3 миллионов 215 тысяч рублей. В этом случае в салоне будет кожаная обивка, несколько инновационных систем управления, обогрева зеркал, круиз-контроль и ассистенты для водителя. Более дорогая комплектация будет стоить от 3 миллионов 565 тысяч рублей и получит название Еxecutive. Она включает в себя трёхзонный климат-контроль, самокорректировку наклона зеркал, датчик парковки и многое другое.

Топовая комплектация получит название Премиум и будет стоить от 3 миллионов 815 тысяч рублей. Заказывать автомобили можно прямо сейчас, а реальные продажи стартуют уже в ближайшие недели.