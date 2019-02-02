Infiniti может уйти с европейского рынка

Японская автомобильная марка Infiniti может покинуть европейский рынок. Согласно информации, опубликованной изданием AutoActu.com, руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi примет такое решение в случае, если бренду не удастся выйти на запланированные показатели по прибыли. Официального подтверждения этих данных из уст представителей компании пока не прозвучало, однако, судя по последнему отчету по продажам Infiniti в ЕС, показавшему низкий уровень объемов реализации, такое развитие сюжета вполне возможно.

За 11 месяцев 2018 года продажи «Инфинити» в Европе составили менее 6 тысяч машин, а за последние годы объем реализации автомобилей марки стабильно падал.

Максимальные продажи Infiniti были зафиксированы в 2016 году – 13 тысяч 775 автомобилей, но уже годом спустя дилеры продали на 1204 машины меньше.

Напомним, что на сегодняшний день Infiniti продает свои автомобили на рынках: США, Канады, Мексики, Европы, Республики Кореи, странах Ближнего Востока, Тайване, Украине и России.