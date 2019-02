Илон Маск оценил «Жигули» с двигателем наоборот

Основатель компании Tesla, специализирующейся на создании электромобилей, а также космической фирмы SpaceX – Илон Маск – оценил проект ставропольского автомобилиста, переделавшего свой «Жигули» для того, чтобы ездить на нем задним ходом.

Юноша выехал на своей машине, в которой поменял местами багажник и капот, а также развернул колесо и руль на общественные дороги города, где его засняли на видео.

Twitter телеканала «НТВ» опубликовал этот ролик и задал Маску популярный вопрос, уже ставший в России «мемом»: «And how do you like this, @elonmusk?» («Как тебе такое, Илон Маск?). На что американский миллиардер поспешил ответить, причем на русском языке.