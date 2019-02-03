Hyundai разрабатывает 340-сильную версию Tucson N

Южнокорейская Hyundai приступила к разработке «заряженной» версии своего популярного кроссовера Tucson. Новинка получит литеру N и будет создана N-подразделением марки, специализирующимся на создании «горячих» версий моделей из линейки «Хендэ».

По предварительной информации, старт продаж новому Tucson N будет дан уже через два года. Кроссовер оснастят 340-сильным бензиновым мотором, что позволит новинке конкурировать с Volkswagen T-ROC R-Line. С места до первой «сотни» с таким двигателем «горячий» Tucson будет способен разгоняться за 5,8-секунды.

Напомним, что в конце прошлого года руководитель N-подразделения Hyundai Альберт Бирманн сообщал о том, что в случае появления Tucson N на рынке автомобиль получит перенастроенную подвеску со сниженным дорожным просветом и усиленные тормозные механизмы.

Судя по рендеру, опубликованному британским изданием AutoExpress, от обычной версии Tucson модификация N будет отличаться визуально аэродинамическим обвесом, передними бамперами с воздухозаборниками, массивным задним спойлером и 19-дюймовыми колесами, обутыми в спортивные покрышки.