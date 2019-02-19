Hyundai представит новый компактный кроссовер

Компания Hyundai привезет на предстоящий в апреле автосалон в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер. Новинка расположится в модельном ряду южнокорейской марки на ступень ниже «паркетника» Kona и будет отличаться от своего более крупного собрата более традиционным дизайном.

Техническое оснащение новинки пока не объявлено. По слухам, в моторную линейку этой модели войдут 1,6-литровый бензиновый “атмосферник”, сочетающийся с бесступенчатым вариатором, а также турбированные агрегаты на 1 и 1,4-литра, работающими с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Кроссовер получит систему автоматического экстренного торможения, систему мониторинга “слепых” зон, а также помощника при старте на подъеме. В салоне новинки установят мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Название нового кроссовера Hyundai пока не объявлено.