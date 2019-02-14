Honda анонсировала необычный микропикап

Всего через несколько недель компания Honda в рамках Женевского автосалона представит свой новый миниатюрный пикап под названием Tomo. Серийное производство автомобиля начнётся в ближайшее время. Разработчики сообщают, что они создали эту модель специально для студентов.

Отмечается, что новый полностью электрифицированный автомобиль бренда должен стать одной из самых ярких и ожидаемых новинок приближающегося автосалона. Несмотря на весьма компактные габариты кузова, внутри будет располагаться внушительная цифровая панель. По бокам будут размещены экраны, которые будут выполнять роль зеркал заднего вида. А в центре, традиционно, будет находиться панель для управления системой мультимедиа.

Что касается технических характеристик новинки, то по этому поводу пока никаких данных нет. Тестовые прототипы были неоднократно замечены на дорогах Европы. Однако инсайдерам так и не удалось узнать, чем именно серийная модификации будет отличаться от представленного ранее прототипа. Несмотря на это, модели всё равно пророчат успех, так как бренд уже добился его в продажах своего пикапа Ridgeline.