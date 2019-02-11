Haval представил новый серийный купе-кроссовер для России

Концерн Great Wall, владеющий маркой Haval, представил новую версию своего кроссовера F7 – купе F7x. Продажи этой модели стартуют в Китае уже весной, а позже автомобиль должен добраться и до российского авторынка.

Купеобразный вседорожник разработан на базе Haval F7, производство которого стартует в первом квартале 2019 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

От своего собрата версия F7 c приставкой «Х» отличается исключительно другой формой кузова. Габариты и интерьер автомобилей практически идентичны.

Приводит в движение кросс-купе линейка моторов, состоящая из 1,5- и 2-литровых турбированных агрегатов соответственно, сочетающихся с 7-диапазонным «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.

Уже в базовой комплектации Haval F7x оснащается виртуальной приборной панелью, светодиодными задними фонарями, кнопкой Старт/Стоп, климат-контролем и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

Стоимость автомобиля в «Поднебесной» окажется сопоставимой с F7, который продают за сумму от 106 тысяч до 146 тысяч юаней или 1 миллион 38 тысяч – 1 миллион 430 тысяч рублей соответственно.