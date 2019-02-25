Great Wall вывела на тесты электрическую версию пикапа Wingle 7

Китайская автомобильная компания Great Wall приступила к тестам новой версии своего флагманского пикапа – Wingle 7. Накануне фотографии новинки опубликовало местное издание Autohome.

Судя по выложенным снимкам, в скором времени дебютирует электрическая модификация Wingle 7.

Внешне дизайн экстерьера электрического пикапа полностью повторяет внешность обычного Wingle 7. Заметить отличия можно лишь по наличию под фальшрадиаторной решеткой розетки для зарядки.

Технические характеристики электрической версии Wingle 7 пока не разглашаются.

Напомним, что обычный пикап Great Wall Wingle 7 был представлен в сентябре 2018 года на специальном мероприятии в «Поднебесной». Автомобиль имеет 2-рядную кабину и два варианта исполнения – стандартное и удлиненное.