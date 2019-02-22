ГИБДД получит новые машины и приборы для определения опьянения водителей

Власти РФ сообщили о том, что разработали план по сокращению аварийности в стране, рассчитанный на пять лет. Всего на реализацию программы будет потрачено более 4 триллионов 700 миллиардов рублей. При этом, большая часть денег будет поступать именно из региональных бюджетов.

Главная цель предпринимаемых мер заключается в том, чтобы добиться качественного дорожного покрытия. Кроме того, планируется создать новые пункты для контроля крупных грузовиков. В рамках программы будет закуплено более 10 тысяч новы фото- и видеокомплексов для контроля на дорогах.

Не останутся без нового оснащения и инспекторы ГИБДД. Для них за эти годы планируется закупить около 40 тысяч экземпляров новых автомобилей. Подразделения также должны получить более 9 тысяч специальных экспресс-тестов для определения степени опьянения водителей. Будет значительно обновлено и оборудование районных медицинских центров, где проходит освидетельствование.

Напомним, что у дилера РФ весьма амбициозные планы и уже через 11 лет он планирует снизить показатель смертности в ДТП до нулевого. Хотя, подобных успехов пока не добились даже в Европейских странах.