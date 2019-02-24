General Motors прекращает выпуск Chevrolet Volt

Американский автогигант General Motors сообщил о прекращении сборки гибридного седана Chevrolet Volt, который выпускался на предприятии в городе Хамтрамк (штат Мичиган, США).

Первоначально информация о планах по снятию с производства Volt появилась в начале этого года на фоне намерения компании полностью закрыть данное предприятия, однако теперь стало известно, что его конвейер будет функционировать вплоть до июля 2020 года и продолжит выпускать модели Chevrolet Impala, Cadillac CT6 и Buick LaCrosse.

В данном списке Chevrolet Volt не фигурирует, что дает основания полагать – гибрид покинет модельный ряд марки, но до марта его все-таки будут производить и приобрести автомобиль пока еще можно в большинстве автосалонов «Шевроле» в США.