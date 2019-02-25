Geely рассекретила салон конкурента Tesla Model 3

Китайская компания Geely разместила в своих аккаунтах в социальных сетях официальные фотографии интерьера нового электрического седана GE11. По заявлениям представителей «Джили», тягаться ее новому «детищу» придется с весьма серьезным конкурентом – американским бестселлером Tesla Model 3.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, интерьер электрической 4-дверки от Geely получит поистине «космический» дизайн с крупным экраном мультимедийной системы, расположенным над центральной консолью, которая, в свою очередь, будет полностью сенсорной, и 2-спицевым рулевым колесом.

Напомним, что новая разработка Geely спроектирована на специальной модульной платформе для электрокаров. Приводить в движение компактный седан GE11 будет электрический двигатель с Li-On аккумуляторами, обеспечивающими отдачу в 177 лошадиных сил мощности. Машина способна разгоняться до скорости в 150 километров в час.

Серийная сборка электрокара стартует в марте 2019 года. Продавать GE11 в Geely планируют как на местном, китайском рынке, так и в США и Европе.