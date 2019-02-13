«ГАЗ» готовится к выпуску самой большой «ГАЗели»

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель «ГАЗа». В качестве нее выступит длиннобазная модификация обычной «ГАЗель-Next».

Длина машины с заводским индексом ГАЗ А65R52 будет равна от 6907 мм до 7114 мм, что примерно на 800-1000 мм больше, чем длина обычной версии этой модели. Вместимость автомобиля составит 22 человека.

Презентация самой большой в линейке марки «ГАЗели» состоялась еще в 2017 году на выставке «Комтранс».

Автомобиль будет приводиться в движение за счет 2,8-литрового турбодизельного агрегата выдающего 150 лошадиных сил. Для покупателей будет доступна как пассажирская, так и грузовая версии этой модели.

Продажи новинки в России должны стартовать уже весной этого года.