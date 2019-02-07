Фото дня: «Волга» берет на буксир Tesla Model X

В сообществе владельцев автомобилей Tesla появилось любопытное фото, на котором продемонстрировано, как отечественная «Волга» берет на буксир электрокар Tesla.

Уточним, что речь идет об автомобиле Tesla Model X. Выяснить причины, из-за которых можно было наблюдать столь занимательную картину не удалось, но, судя по всему, у детища Илона Маска на морозе сели тяговые батареи и добраться своим ходом до ближайшей розетки машина оказалась неспособна.

Но на помощь ей пришла «Волга» ГАЗ-3102, оснащаемая старым 2,4-литровым бензиновым карбюраторным бензиновым мотором на 90 лошадиных сил.

Напомним, что Tesla Model X комплектуется батареей емкостью 100 кВт/ч. Максимальная скорость этой модели, ключевым элементом дизайна которой являются так называемые “крылья чайки”, составляет 250 километров в час, а запас хода 540 километров. С места до первой “сотни” Model X разгоняется за 4,9-секунды. Привод – полный.



Чем не демонстрация того, как прошлое тянет вперед будущее?