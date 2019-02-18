Ford наладит производство внедорожника в РФ

На производственной площадке компании Ford в Ленинградской области рассматривается перспектива расширения выпускаемой модельной линейки. Сообщается, что в скором времени там могут начать выпускать внедорожники бренда.

Данную информацию озвучил представитель администрации региона. Он отметил, что в настоящее время часть продукции производства отправляется на рынок скандинавских и прибалтийских стран. И если продолжать расширять каналы сбыта, то можно добиться весьма высокого спроса на внедорожник. Ведь само по себе место производства является чрезвычайно выгодным для торговли с Европейскими странами.

Напомним, что завод во Всеволожске продолжает функционировать и в течение полутора лет будет работать без изменений и сокращений. В самой корпорации рассчитали, что выпускать машины на этом заводе намного выгоднее, нежели в ЕС. Поэтому планы по реорганизации предприятия пока что заморожены.