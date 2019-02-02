Ford Focus, Mondeo и Kuga получили спецверсии для России

Совместное предприятие Ford Sollers сообщило о старте продаж на российском рынке спецверсий своих популярных моделей – Focus, Mondeo и Kuga. Специальная серия этих автомобилей получила название «Ультра Комфорт».

В список оснащения данной спецверсии вошел набор опций, которые ранее предлагались в рамках отдельных пакетом или исключительно в более дорогих модификациях.

Стоимость специальной версии модели Ford Focus начинается от 972 тысяч рублей. За спецверсию Mondeo просят от 1 миллиона 881 тысячи рублей, а за кроссовер Kuga – от 1 миллиона 625 тысяч рублей. Выпуском спецверсии «Ультра Комфорт» представители «Форд» надеются помочь клиентам сэкономить сумму до 80 тысяч рублей на опциях.

Модель Ford Focus в серии «Ультра Комфорт» оснащается камерой заднего вида, 2-зонным климат-контролем, датчиками дождя и света, автоматически затемняющимся зеркалом заднего вида и мультимедийной системой SYNC с 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Бизнес-седан Mondeo в спецсерии получил кожаную отделку салона в сочетании с замшей, динамические светодиодные фары ближнего и дальнего света, камеру заднего вида, комфортабельные передние сиденья с десятью вариантами регулировок электроприводом и подогревом, а также навигационную систему, дополняющую мультимедийную систему SYNC 3.

Наконец, кроссовер Kuga оснащен в серии «Ультра Комфорт» адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями, системой открывания багажной двери Hands-Free, системой активной помощи при парковке с передними и задними парктрониками и электроприводом складывания боковых зеркал.