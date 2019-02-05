Флагман Kia K900 получил ценник для России

Российский офис южнокорейской автомобильной марки Kia назвал цены и комплектации нового флагманского седана K900. Старт приема заказов на новинку уже дан. Полноценные продажи 4-дверки стартуют с 1 марта 2019 года.

Новый Kia K900 является сменщиком на российском авторынке седана Kia Quoris. Производством автомобиля занимается предприятие «Автотор» в Калининграде, где до этого собирали Quoris.

В базовой комплектации новый Kia K900 получил 3,3-литровый V6, выдающий 249 лошадиных сил. Для «топовой» версии предложен 5-литровый V8 на 413 «лошадок». В качестве трансмиссии для всех версий K900 выступит 8-диапазонный «автомат». Привод – только полный в отличии от Quoris, который мог быть в РФ исключительно заднеприводным.

Стоимость базовой комплектации K900 составляет 2 миллиона 969 тысяч 900 рублей, что на 75 тысяч рублей дороже, чем предлагался «Кворис».

За версию с мотором V8 просят 4 миллиона 299 тысяч 900 рублей.