Fiat готовит к выходу кросс-хэтч Argo

Стало известно о том, что кросс-версия автомобиля модели Argo должна поступить в продажу уже до конца текущего года. В настоящее время прототип новинки уже активно тестируется на южноамериканских дорогах.

Инсайдеры полагают, что новый кросс-хэтч получит увеличенный дорожный просвет, который составит 18 сантиметров. Кроме того, авто должно быть оснащено пластиковым обвесом. А для того, чтобы улучшить показатели проходимости, будет модернизирована подвеска.

Что касается технических характеристик, вероятнее всего под капотом будет установлен четырёхцилиндровый мотор с объёмом в 1.3 литра, который имеет мощность в 109 лошадиных сил. Работать силовой агрегат будет с шестиступенчатой трансмиссией автоматического типа или с механикой на 5 ступеней. В настоящий момент Fiat анонсировал только переднеприводную модификацию.

По предварительным данным, машина будет стоить от 1 миллиона 110 тысяч рублей.