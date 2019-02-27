Европейская Toyota Corolla получила «спорт» и «внедорожную» версию

Японская Toyota представила две новые версии своей модели Corolla для европейского рынка. Речь идет о спортивной модификации GR Sport и «внедорожной» – Trek.

Презентация новых исполнений европейской «Короллы» состоится в начале марта на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

Спортивная модификация GR Sport отличается от обычной Corolla наличием агрессивного аэродинамического обвеса, хромированной радиаторной решетки и новых боковых порогов, а также светодиодной оптики и 18-дюймовых колесных дисков специального дизайна. При этом линейка двигателей так называемой «заряженной» Corolla осталась без изменений. Автомобиль по-прежнему будет комплектоваться двумя гибридами на базе 1,8- и 2-литровых атмосферных агрегатов мощностью 122 и 180 лошадиных сил соответственно.

Что касается “вседорожной” версии Trek, то она доступна только для универсала Corolla. Как и модификация GR Sport, автомобиль комплектуется 1,8- и 2-литровыми гибридными моторами.

Клиренс этой новинки увеличился на 22 мм, а дополнительно автомобиль был укомплектован пластиковой защитой кузова, 17-дюймовыми колесами и перенастроенной подвеской.

В продажу в Европе автомобиль поступит этим летом.