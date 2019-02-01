Двигаться по кругу на российских перекрёстках станет проще

В столице РФ появится круговой перекрёсток нового типа. Однако, когда именно это случится – пока неясно.

Традиционно именно в столице начинают тестировать различные дорожные нововведения, ведь в этом городе самый большой автомобильный трафик и можно испытать разработку во всех вероятных ситуациях. Так, в скором времени москвичам придётся привыкать ещё к одной новинке. Речь идёт о так называемом турбокольце на перекрёстке.

Особенностью перекрёстка станет его разметка, которая буде помогать водителям выводить свои автомобили из кругового движения по самым удобным траекториям. Таким образом те, кому нужно поворачивать направо, не будут вынуждены перестраиваться. Как итог, конфликтных точек станет меньше, а пропускная способность увеличится примерно на 25 процентов.

Отметим, что подобная система развязок на перекрёстках уже несколько лет используется и в ряде европейских стран, включая Нидерланды и Германию.