Доля новых импортных автомобилей в России увеличилась

В прошлом году в сегменте новых импортных автомобилей произошли серьёзные изменения. Впервые за последние 7 лет динамика оказалась положительной и общий прирост составил 13 процентов. В количественном выражении в прошлом году было ввезено более 247 тысяч легковых автомобилей.

Стоит отметить, что это весьма позитивные показатели для отечественного рынка, так как за последние годы они только снижались из-за кризисной ситуации в экономике. Более того, на понижение показателей импорта авто оказывал влияние ещё и тот факт, что многие бренды открыли собственное производство на территории Федерации, что позволило им плотнее закрепиться на рынке и сократить расход на издержки.

Но последние два года для отечественного авторынка стали невероятно продуктивными, и он смог восстановиться. Многие компании постепенно расширяют линию представленных в РФ моделей и активно их импортируют. В числе самых востребованных зарубежных автомобилей числятся модели Toyota, а также Lexus и Мercedes-Вenz.

Что касается продаж, то автодилеры поделились информацией о том, что спрос наблюдается не только на бюджетные автомобили, но и на экземпляры среднего и даже премиального класса.