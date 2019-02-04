Для Lada Vesta придумали пакет обновлений до премиального класса

Как известно, автомобиль Lada Vesta представляет собой авто бюджетной ценовой категории, что не может не сказываться на его оснащении.

Но стартаперы из Ижевска придумали вариант, при котором отечественную модель можно модернизировать до уровня премиальных автомобилей.

По задумке авторов проекта, в пакет усовершенствований «Весты» войдут: проекционный дисплей, встроенный в панель. Экран способен отображать навигацию на лобовом стекле.

Кроме него в стартап-компании для Vesta предлагают установку камер сзади и по бокам машины, позволяющих лучше контролировать обзорность во время движения. За радиаторной решеткой они могут установить термальную камеру ночного видения, а также предлагают установку системы подключаемого полного электропривода.

Несмотря на такой обширный пакет обновлений его стоимость по задумке авторов проекта будет варьироваться в пределах 60-195 тысяч рублей в зависимости от выбранных опций. Установить пакет можно будет в любом авторизированном сервисном центре.