Дешевая версия SsangYong Rexton оказалась не нужна покупателям

Вышедший в конце ноября на индийский авторынок ультрабюджетный вариант кроссовера SsangYong Rexton, получивший название Alturas G4 и продающийся под брендом Mahindra, не смог снискать высокой популярности среди автолюбителей страны.

Предполагалось, что вседорожник составит конкуренцию Toyota Fortuner, но за три месяца с начала сбора предварительных заказов на эту модель число заявок составило всего около тысячи, что в несколько раз ниже, чем сейчас продают дилеры Toyota модель Fortuner.

По мнению экспертов, одной из причин, по которой индийско-корейский внедорожник не стал бестселлером, является его цена, которая всего на 60-90 тысяч рупий (55-83 тысячи рублей) дешевле, чем просят за «Фортунер».

Напомним, что модель Mahindra Alturas G4 была представлена в 2018 году. Автомобиль представляет собой легальную копию модели SsangYong Rexton последней генерации. Кроссовер комплектуется 2,2-литровым турбодизельным мотором на 181 лошадиную силу, пару которому составляет 7-диапазонный «автомат» от Mercedes-Benz. Привод может быть как задним, так и полным.

Стоимость базовой комплектации кроссовера составляет 2 миллиона 398 тысяч рупий или 2 миллиона 170 тысяч рублей по актуальному курсу