Continental представил новые летние покрышки

Шинная компания Continental представила новые летние покрышки под названием EcoContact 6. Новая резина сменит в продуктовом ряду марки модель EcoContact 5.

Согласно информации, полученной от представителей концерна, продажи новых покрышек стартуют в России этим летом.

Производитель заявляет, что новая модель покрышек EcoContact 6 демонстрирует лучшие показатели сопротивления качению, износостойкости, торможения на мокрой и сухой поверхности, а также управляемости по сравнению с предшественником EcoContact 5.