Citroen привезет в Россию кроссовер C5 Aircross

Французский автомобильный концерн Citroen анонсировал дату появления в продаже в России своего нового кроссовера, получившего название C5 Aircross. До дилеров в нашей стране новинка доберется уже во втором квартале 2019 года.

Новый C5 Aircross станет первой моделью в линейке французской марки, которая получит подвеску нового типа «Progressive Hydraulic Cushions» с гидравлическими ограничителями хода.

Моторная линейка нового C5 Aircross, а также цены и комплектации этой модели будут разглашены ближе к старту ее продаж в России.