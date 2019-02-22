Число ДТП по вине водителей в России опять увеличилось

Согласно официальным данным общее количество дорожно-транспортных происшествий на территории страны по данным за прошлый год сократилось. Однако, вряд ли это можно назвать заслугой самих автомобилистов.

В планах у государства через пять лет довести показатель аварийности в стране до 4 человек. И чтобы эти планы воплотить в реальность, необходимо ежегодно значительно сокращать количество аварий. Однако, пока что показатели не радуют. Только за прошлый год было зафиксировано более 160 тысяч серьёзных ДТП. Несмотря на то, что это на 0.8 процентов меньше, чем в позапрошлом году, показатель всё равно остаётся критически высоким.

При этом, сообщается, что большая часть аварий, а именно 88 процентов, произошли по вине водителей. И это почти на 3.5 процента выше, чем в 2017. Это говорит только о том, что сознательность автомобилистов только понижается, ведь прирост таких аварий вырос во всех округах РФ.

Возрастает и количество инцидентов с участием несовершеннолетних людей. Для сокращения числа инцидентов с пешеходами было принято решение о возведении специальных переходов, которые будут возвышаться над уровнем проезжей части по аналогии с лежачими полицейскими. Такие пешеходные переходы появятся в районе большого скопления детей, например, возле школ и других учебных заведений, а также в жилых дворах.