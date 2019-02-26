Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 4

Компания Chery весьма неожиданно и странным образом анонсировала появление на российском авторынке своего нового кроссовера. Речь идет о модели Tiggo 4, информация о котором появилась на официальном сайте российского представительства бренда. Судя по рекламному объявлению, продавать машину будут в «ограниченной серии».

Первоначально предполагалось, что новый Tiggo 4 если и появится в РФ, то во второй половине года, а также в другом дизайне. До этого в продажу должен был выйти флагман Tiggo 7.

Габариты автомобиля составят: длина – 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм.

Для нашей страны предложено две комплектации, обе из которых оснащены 2-литровым атмосферным мотором на 122 лошадиные силы, работающим в связке с бесступенчатым вариатором.

Стоимость стартовой версии Tiggo 4 для России составляет 1 миллион 99 тысяч 900 рублей. За максимальное исполнение попросят 1 миллион 199 тысяч 900 рублей.