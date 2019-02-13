«Частные» камеры могут исчезнуть с дорог

Стало известно о том, что системы фото- и видеофиксации на дорогах в скором времени могут полностью перейти в собственность государства.

Максимов Акимов не так давно выразил своё мнение по поводу работы частных компаний в сфере обслуживания дорог страны. Он полагает, что фирмы не должны зарабатывать на нарушителях ПДД. Именно поэтому России нужно как можно быстрее отказаться от спонсируемых частными компаниями средств фиксации и перестать выплачивать сторонним организациям проценты от штрафов.

Чиновник полагает, что присутствие в сегменте частных компаний приводит к тому, что камеры появляются не на тех местах, где это необходимо, а там, где это может принести наибольшую выгоду. Ведь сама по себе система фиксации направлена не на то, чтобы поймать как можно больше водителей и выписать штрафы, а на то, чтобы как можно больше автомобилистов стали сознательными и не нарушали правила дорожного движения.

На основании этого правительство страны будет добиваться пересмотра действующих норм, хотя, чиновник отметил, что активные договоры расторгать никто не будет. Независимые же эксперты отмечают, что абсолютно неважно, частные фирмы занимаются обслуживанием камер или государственные, так как многие регионы сами устанавливают системы там, где им выгодно, так как все вырученные средства поступают в бюджет. Поэтому материальная составляющая была и будет основным «мерилом».