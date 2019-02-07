Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq засняли в Праге

Чешское издание Novinky опубликовало шпионские фотографии нового компактного кроссовера Skoda под названием Kamiq. Автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на шоссе D11 неподалеку от Праги.

Официальная презентация новинки запланирована на 5 марта, когда будет дан старт Женевской автовыставки (Geneva Motor Show-2019).

На обкатке дизайн нового Kamiq был скрыт минимальным камуфляжем, сквозь который можно заметить разделенные горизонтально фары, а также светодиодные задние фонари, заходящие на дверцу багажного отделения.

Напомним, что новый кроссовер «Шкоды», которому предстоит соперничать за покупателей с Mazda CX-2, Nissan Juke, Ford Fiesta SUV и загадочным Datsun RD3, спроектирован на архитектуре MQB A0. На этой же «тележке» построены также модели Volkswagen T-Cross и Seat Arona.