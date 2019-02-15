Бюджетный Kia Sportage с турбомотором появится в продаже в марте

Компания Kia анонсировал выход в продажу на рынок Китая новой модификации удешевленного кроссовера Sportage, оборудованной турбированным двигателем. Реализация новинки должна стартовать уже в марте.

Напомним, что на рынке «Поднебесной» продается спецверсия Sportage, представляющая собой автомобиль, построенный на базе старой модели образца 2010 года. При этом в Китае для покупателей также доступен «Спортейдж» последнего поколения. Автомобили отличаются между собой как визуально, так и по оснащению.

До последнего времени бюджетная версия Sportage комплектовалась исключительно 2-литровым атмосферным мотором на 161 лошадиную силу, но начиная с марта в продажу поступит модификация с новым 1,4-литровым турбированным двигателем на 140 «сил» и 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.

Стоимость бюджетного кроссовера с новым мотором пока не объявлена. За версию с 2-литровым атмосферным двигателем в КНР сейчас просят минимум 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 165 тысяч рублей по актуальному курсу.