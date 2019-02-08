Bugatti выпустила юбилейный Chiron Sport

Компания Bugatti решила отметить 110-летие с основания бренда выпуском юбилейной версии суперкара Chiron Sport. Новинка получила название 110 ans Bugatti.

Автомобиль отличается от обычного «Широн Спорт» наличием французского триколора в экстерьере и интерьере машины.

Юбилейный Chiron Sport, кстати выпущенный на родине бренда во Франции, укомплектован 8-литровым двигателем W16, выдающим 1500 лошадиных сил при 1600 Нм пикового вращающего момента. С места до первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4-секунды, а его «максималка» ограничена на отметке в 420 километров в час.

Юбилейная версия этой модели будет выпущена лимитированным тиражом в 20 автомобилей.