BMW X3 M и X4 M будут представлены в двух версиях

Немецкий автопроизводитель представил свои новые модифицированные кроссоверы М-версии. Заказы на Х3 и Х4 начнут принимать уже через несколько недель.

Сообщается, что новые паркетники будут продаваться в двух видах: стандартной и Competition. При этом, все модификации под своим капотом могут иметь трёхлитровый мотор битурбированного типа, который имеет мощность до 480 лошадиных сил в первом случае, и до 510 лошадей – во втором.

Представители фирмы рассказали, что двигатель был существенно доработан, в его конструкции даже появились новые смазочные системы. Более того, головка была изготовлена с помощью трёхмерного принтера, в результате чего вес детали был сокращён до минимума, а система охлаждения стала более оптимизированной. Во всех версиях паркетники получат коробку автомат на 8 ступеней. В базовую комплектацию будут входить адаптивные амортизаторы.

Версия Стандарт способна разогнаться до сотни всего за 4.2 секунды, а в версии Competition – за 4.1 секунду. Внешне новинки отличаются более «злым» внешним видом, который подчёркивают увеличенные бампера, а также двойной патрубок системы выхлопа. В салоне установлены кресла с боковой поддержкой. За отельную плату можно будет приобрести пакет дополнений, подразумевающий использование декоративных элементов из углепластика.

Вероятнее всего М-версия паркетников доберётся и до российского рынка. Однако, когда именно это произойдёт – пока неясно.