BMW X1 не справился с испытаниями и «не узнал» пешеходов

Американское ведомство провело испытания систем распознавания пешеходов различных кроссоверов. Отметим, что из 11 претендентов на «пятёрку» справились только 4 автомобиля.

Согласно официальным данным, в Америке ежегодно под колёсами гибнет около 6 000 пешеходов, и в связи с этим в профильном институте решили проверить, насколько современные системы безопасности, которыми не перестают хвастаться автопроизводители, помогут в экстренной ситуации распознать человека или животное и предотвратить столкновение.

Программа испытаний включала в себя несколько различных сценариев. В двух фигурировал манекен пешехода, имитирующего взрослого человека, в одном случае на дорогу перпендикулярно движению авто выбегал ребёнок ростом в 114 сантиметра. Каждый тест проводился по несколько раз в рамках хороших погодных условий.

Отличную оценку заслужили такие автомобили как Volvo СХ40, Honda CR-V, Subaru Forester и Toyota RAV4. Что касается знаменитого Outlander, то он получил минимальную оценку, так как системы смогли лишь незначительно сбросить скорость при столкновении.



Шоком стали испытания немецкого кроссовера BMW X1, который входит в люксовую серию. Он полностью их провалил. Несмотря на фирменные системы, которые установили немецкие производители, автомобиль попросту неспособен предупредить водителя о внезапном изменении ситуации на дороге. В большинстве случаев машина даже не снижала скорость перед наездом на объект. При скорости всего в 60 километров в час система не заметила идущего по дороге пешехода и сбила его.

На основании этого эксперты отмечают, что водителям, как и 10 лет назад, в первую очередь необходимо надеяться лишь на собственную скорость реакции, а не на революционные системы безопасности, которые лишь в некоторых случаях могут спасти от трагедии.