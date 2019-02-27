Бензин в 2019 году подорожает не более, чем на 4,3%

Власти дали очередное обещание, заверив автомобилистов, что в этом году чрезмерного повышения цен на топливо не будет.

Представителя Министерства энергетики не так давно высказались по поводу роста цен. Они уверены, что смогут держать ситуацию в руках и рост ценников на топливо может быть обусловлен только текущей инфляцией, которая по предварительным данным, не превысит показатель в 4.3 процента.

Кроме того, чиновники отметили, что с начала года цены несколько выросли, однако это было связано только с тем, что увеличилась НДС ставка. В результате средняя стоимость топлива на АЗС теперь на 65 копеек дороже. И это укладывается в прогнозируемый рост в 1.7 процента.

Что касается автомобилистов, то они уже давно не верят словам властей, так как и в прошлом году они говорили о том же самом. Напомним, что тогда уровень роста был вдвое выше инфляционного показателя. И несмотря на то, что специалисты разработали новые инструменты воздействия на крупных игроков нефтяного рынка, многие россияне продолжают опасаться того, что через несколько месяцев цены вновь поползут вверх и они останутся перед ними бессильны.