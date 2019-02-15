Bentley Bentayga – вновь самый быстрый внедорожник в мире

Компания Bentley вернула звание самого быстрого серийного внедорожника в мире своей модели Bentayga, выпустив «заряженную» модификацию под названием Speed. Максимальная скорость автомобиля составляет 306 километров в час, что на 1 км выше, чем «максималка» удерживавшего это звание Lamborghini Urus.

Самый мощный “Бентайга” комплектуется 6-литровым твин-турбомотором W12, выдающим 635 лошадиных сил вместо 608 у базовой модели. Крутящий момент остался без изменений и равен 900 Нм.

С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 3,9-секунды, что на 0,2-секунды быстрее, чем это делает обычная версия Bentayga. Максимальная скорость версии Speed увеличилась по сравнению со стоковой моделью на 5 км/ч.

Визуально отличить «заряженную» версию Bentayga от обычной можно за счет затемненных фар и крупному заднему спойлеру, а также 22-дюймовым колесам и шильдикам Speed.

Напомним, что до выхода в продажу кроссовера Lamborghini Urus именно Bentley Bentayga был самым быстрым серийным представителем сегмента SUV в мире.