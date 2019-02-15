«АвтоВАЗ» обновит панель приборов Lada 4×4

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту продаж на российском авторынке обновленной версии своего популярного внедорожника Lada 4×4. Единственным отличием новинки от предыдущей модификации «Нивы» станет другая приборная панель.

В Сети опубликовано фото новой «приборки» внедорожника, которое опубликовал портал MassCars. Судя по снимку, общий интерфейс приборной панели остался без изменений – поменялись лишь цвета и шрифты на шкалах.

Раньше бывшие светло-желтыми и белыми элементы, включая стрелки, теперь стали ярко-оранжевыми, как на других, более новых моделях Lada, а однообразные деления получили зубчатый рисунок. Кроме того, увеличился и изменился шрифт, что должно сделать «приборку» Lada 4×4 более читабельной.