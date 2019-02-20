“АвтоВАЗ” доработает 1,8-литровый мотор Lada Vesta и XRay

Инженеры «АвтоВАЗа» работают над обновлением пары 1,8-литрового мотора ВАЗ-21179 и 5-диапазонного «робота» АМТ.

Основная работа с данной связкой, устанавливающейся сейчас на модели Lada Vesta и Lada XRay, ведется по части электронного блока управления.

Результатом данной модернизации должно стать исчезновение так называемого подергивания двигателя на в интервалах 2-2,5 тысяч оборотов в минуту за счет изменения алгоритма фазовращателя.

В настоящее время «вазовцы» занимаются доводочными испытаниями ЭБУ с новой прошивкой, пишет портал «Лада.Онлайн».

Напомним, что ранее инженеры отечественного автогиганта добавили роботизированной трансмиссии АМТ спортивный режим, позволяющий более энергично передвигаться в городском потоке. Усовершенствованный «робот» версии 3.0 сейчас используется на обновленном семействе Lada Granta FL, но в скором времени его начнут устанавливать на Vesta и XRay.