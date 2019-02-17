Автомобили марки DS подорожали в России

Премиальное подразделение альянса Peugeot-Citroen – компания DS – увеличила цены в феврале на два хэтчбека в России.

По данным портала «Цена Авто», в линейке марки подорожали модели DS3 и DS4, прибавив к своим предыдущим ценникам от 21 тысячи 300 до 49 тысяч 200 рублей.

Отныне стоимость модели DS3 в базовой комплектации составляет 1 миллион 276 тысяч 300 рублей, а в «топовой» – 1 миллион 454 тысячи 200 рублей.

Второй хэтчбек – DS4, подорожавший в России, в бензиновой версии теперь продают за сумму от 1 миллиона 713 тысяч 600 до 1 миллиона 794 тысяч 900 рублей. За дизельные модификации просят от 1 миллиона 850 тысяч 800 рублей до 2 миллионов 211 тысяч 900 рублей.